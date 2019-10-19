Hande ile genç sevgilisi utandı

Oyuncu Hande Ataizi ile Dinç Aydoğdu aşkı tüm hızıyla devam ediyor. Sevgililer, Nişantaşı'ndaki bir AVM'de objektiflere takıldı. Kendinden 21 yaş küçük Dinç Aydoğdu ile mutlu bir beraberlik yaşayan Hande Ataizi, görüntülendiğini fark edince utandı ve panik yaptı.

Oyuncu Hande Ataizi ile Dinç Aydoğdu aşkı tüm hızıyla devam ediyor. Sevgililer, Nişantaşı'ndaki bir AVM'de objektiflere takıldı. Kendinden 21 yaş küçük Dinç Aydoğdu ile mutlu bir beraberlik yaşayan Hande Ataizi, görüntülendiğini fark edince utandı ve panik yaptı. Bir anda sevgilisine "Gazeteciler var" diyen güzel oyuncu, sevgilisinin elini bıraktı. Ataizi ile Aydoğdu'nun utangaç tavırları dikkatlerden kaçmadı.