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Romantik ve duyarlı

Romantik ve duyarlı
Giriş Tarihi: 19.10.2019

, eşi ile birlikte Yeniköy'de objektiflere yansıdı. Bir arkadaşlarının doğum günü partisine katılan çift, çıkışta neşeli halleriyle dikkat çekerken, Şahin'in elindeki çiçekler dikkat çekti.

Şarkıcı Berkay, eşi Özlem Ada Şahin ile birlikte Yeniköy'de objektiflere yansıdı. Bir arkadaşlarının doğum günü partisine katılan çift, çıkışta neşeli halleriyle dikkat çekerken, Şahin'in elindeki çiçekler dikkat çekti. Sıradaki konserinin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladığını söyleyen Berkay, "Konsere gelmek önemli değil, Mehmetçik Vakfı'na destek olacaksınız" dedi.

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