‘7. Koğuştaki Mucize’yi seyirciyle birlikte seyrettiler

Oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, İlker Aksum, Deniz Baysal, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya ve Mesut Akusta gibi isimlerin yer aldığı '7. Koğuştaki Mucize' ekibi, tüm kadrosu ile sinema salonunda seyirciyle birlikte filmi izledi.

Oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, İlker Aksum, Deniz Baysal, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya ve Mesut Akusta gibi isimlerin yer aldığı '7. Koğuştaki Mucize' ekibi, tüm kadrosu ile sinema salonunda seyirciyle birlikte filmi izledi. Vizyona girdiği ilk haftada 1 milyon seyirci barajını aşan '7. Koğuştaki Mucize'nin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli, "Bir hafta geçti. Seyircimiz filme büyük bir ilgi gösterdi. Bu başarı ekip işi. Çok emek harcadık. Emeklerimizin karşılığını almak, insanların beğenisini görmek çok keyifli" şeklinde konuştu.