Hayatınızın tadı tuzu kaçmasın!

Tuz, ideal oranlarda tüketildiğinde vücudun ihtiyacı olan sodyum ve klorürün karşılanması için iyi bir kaynaktır. Ancak yemek alışkanlıklarımıza ve hayatımıza ne ölçüde girdiğine dikkat etmek lazım. Zira fazlası ölüme dahi götürebiliyor...

Homeros'un 'Kutsal madde' olarak tanımladığı tuzun uğruna geçmişten günümüze savaşlar verilmiş, elde edilmek için pek çok oyun oynanmıştır. Besinlerin saklanması, raf ömürlerinin uzaması ve lezzet artırıcı olarak tuz kullanılmaktadır. Doğadan üretildiği şekliyle rengi gri, sarı, kırmızı hatta mavi ve yeşil olarak değişir. Tuz saf halde iken ise renksizdir. Sofra tuzu olarak sofralarımızda yer bulan tuz, sodyum klorür formundadır. Tuz ideal oranlarda tüketildiğinde vücudun ihtiyacı olan sodyum ve klorürün karşılanması için iyi bir kaynaktır.



KAN BASINCINI ARTIRIYOR



Sodyum vücudumuzda su ve asit-baz dengesinin düzenlenmesinde önemli bir rol oynar. Sodyum pek çok besinde doğal olarak bulunur. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre günlük tüketmemiz gereken sodyum miktarı 5 gram olmasına rağmen hem dünyada hem de ülkemizde bu rakam belirlenenin oldukça üzerindedir. Aşırı tuz kullanımı ise hem bağımlılık yapar hem de sağlığınızı ciddi anlamda olumsuz etkiler. Sodyumun fazla alınması halinde artan kan basıncı hipertansiyon, kalp hastalıkları ve böbrek hastalıkları için risk faktörüdür. Eksik sodyum alımı ise kas yorgunluğu, kramp, iştah mekanizmasında bozulmalar ve solunum problemlerine sebep olabilir. Tuz tüketimindeki günlük 6 gramlık bir azalma daha düşük kan basıncı sonucu inme riskinde %24, koroner kalp hastalıklarında %18' lik bir azalma sağlar. Bu da dünya genelinde yaklaşık 2.5 milyon ölümün önlenebileceği anlamına gelmektedir.



MİDE KANSERİ RİSKİ OLUŞTURUYOR



En hassas damar yapısına sahip organlardan böbrek ve göz için tuz bağımsız bir risk faktörüdür. Akılcı tuz kullanımı böbrek hastalıklarının ilerlemesini yavaşlatmaktadır. Tuzun fazla tüketilmesi halinde kandaki sodyum oranı artar ve vücutta ödem oluşur. Fazladan alınan her 1 gr tuz, vücutta 1 su bardağı kadar su tutar. Ayrıca fazla tuz alımı idrarla kalsiyum atımına da neden olur. Kemiklerden kalsiyum kaybı ise osteoporoz ve kemik kırılganlık riskinin artmasına sebep olur. Tuz sindirim sistemi için de ciddi bir risk faktörüdür. Yapılan araştırmalarda Japonya mide kanseri görülme sıklığında dünyada birinci sıradadır. Bunun sebebi ise toplumsal olarak besinlerinin çoğunun tütsülenmiş veya ekstra tuzlanmış olarak tüketilmesidir.



HANGİ TUZU TÜKETMELİYİM?



Günümüzde tuz seçenekleri artığı için tercih konusunda da soru işaretleri artmıştır. Deniz tuzu, sofra tuzu, kaya tuzu, Himalaya tuzu gibi kristal tuz çeşitleri mevcuttur. Deniz tuzu; deniz suyunun buharlaştırılması sonucu elde edilir. Deniz tuzu mineraller açısından oldukça zengin olmasına rağmen çevre kirliliğinden dolayı, ağır metallerle yüklüdür. Kaya tuzu, hemen hemen dünyanın pek çok yerinde bulunup çıkarılmaktadır. Ancak kristal tuza, şu ana kadar dünyanın pek az yerinde rastlanmıştır. Kristal tuzların en önemlisi; Himalaya kristal tuzudur. Himalaya kristal tuzu, yaklaşık olarak 250 milyon yıl önce ana denizin kuruması sonucu oluşmuştur. Himalaya kristal tuzunu kaya tuzundan ayıran en önemli özelliği ise; yüksek basınç altında kristalleşmiş olmasıdır.



MOLEKÜL YAPISI KÜÇÜK



Yapılan laboratuvar araştırmaları; gerek kristal oluşumu açısından, gerek minerallerin bileşimleri açısından dünyadaki en kaliteli tuzun, Himalaya kristal tuzu olduğunu ispatlamıştır. Himalaya kristal tuzu; kristalleşme evrimini tamamladığından dolayı molekül yapısı çok küçük ve incedir. Bundan dolayı bu kristal tuz hücre içerisine çok rahat bir biçimde girebilmektedir. Kaya tuzu ise kaba bir molekül yapısına sahiptir ve hücre içine girmesi zordur. Soframızda en çok yer edinen rafine tuz ise birçok işlemden geçerek oluşur. İyot eklenmesi sonucu iyotlu tuz adını alır. İyot vücudumuz için gerekli bir mineraldir. Tiroid hormonlarının çalışmasında etkilidir. Ancak sağlık problemlerinde doktor önerisiyle kısıtlamaya gidilebilir.



YÜKSEK TANSİYONU ÖNLEMEK İÇİN

Yiyeceklerinize çok az tuz ekleyin.

Tuzlu hazır besinleri seyrek ve az tüketin.

Vücut ağırlığınızı dengede tutun. En ideal değer beden kitle indeksinin 20 ve 24.9 arasında olmasıdır, unutmayın.

Fiziksel aktiviteyi artırın. Artan aktivite vücut ağırlığını dengeler, kan basıncını düşürür ve kronik hastalık riskini azaltır.

Sebze ve meyve tüketimini artırın. Sebzemeyveler, tuz ve enerji içeriği düşük besinlerdir. Bu besinler aynı zamanda potasyum mineralinden zengindir. Potasyum kan basıncının düşmesine yardımcı olan bir mineraldir.

Özellikle kalsiyum tüketimi kan basıncını düzeltmektedir. Bu nedenle günde 2-3 porsiyon az yağlı veya yağsız süt ve ürünleri tüketmeye özen gösterilmelidir.

Magnezyumdan zengin besinleri tüketmek kan basıncını kontrol altına almayı sağlar. Magnezyum; buğday ekmeği, kepekli pirinç, badem, ıspanak, pazı, kuru fasulye ve fındıkta bol miktarda bulunur.

Alkollü içecek tüketiyorsanız ya tüketim miktarını azaltın veya tamamen kaldırın. Çünkü alkol kan basıncını artıran bir içecektir.

TUZ ALIMINI AZALTMANIN YOLLARI