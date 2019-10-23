Cem Yılmaz'a millet tokadı

Toplumun birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyacı olduğu zamanlarda sessiz kalan, buna karşılık sudan bahanelerle siyasi mesajlar veren Cem Yılmaz, son filminde milletten adeta tokat yedi. “Karakomik Filmler” gişede resmen çakıldı

Komedyen Cem Yılmaz'ın '2 Arada' ve 'Kaçamak' ismini verdiği, 'Karakomik Filmler' fiyaskoya dönüştü. Belirli bir kesime yaranmak amacı ile sudan bahanelerle siyasi mesajlar veren ancak milli konularda ağzını bıçak açmayan Cem Yılmaz'a milletten tokat geldi. Yılmaz'ın bir önceki filmi 3 günde 1 milyon 331 kişi tarafından izlenirken, büyük umutlarla vizyona giren son filmini ilk 3 günde sadece 276 bin 86 seyirci izledi. Sosyal medyada "#cemyılmazfilminegitmiyorum" etiketi de trend topik oldu.



ANNELERİ BİLE GÖRMEDİ



Diyarbakır annelerinin acısını görmeyen, terör örgütü PKK aleyhine tek laf etmeyen Yılmaz, Türkiye'nin bekasını ilgilendiren Barış Pınarı Harekatı'na da sessiz kalmayı tercih etmişti. Tepkileri bastırmak amacı ile Mehmetçik Vakfı'na yaptığı bağış da kamuoyu önünde Cem Yılmaz'ı affettirmedi.



"HER BALON GİBİ O DA SÖNÜYOR"



Twitter'da #cemyılmazfilminegitmiyorum etiketiyle yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:



Büyük bir çöküş. Son filmi izlemeye gidenlerin yüzde 90'ı pişman. Cem Yılmaz bir balondu. Her balon gibi o da sönüyor.



Cem Yılmaz halktan tokadı yemiş. Bir önceki filmi 3 günde 1.331.691 kişi tarafından izlenirken, yeni filmi 3 günde 276.086'da kalmış. Bunlar yine iyi günleri. Böyle giderse bir sonraki filminde Osmanlı tokadı gelecek. Bir daha da yerinden kalkamayacak.



Kaz dağları üzerinden duyar kasan, PKK terör örgütünün yaktığı ormanlara sessiz kalan Cem Yılmaz'ın filmi çakılmış.



Kaz dağlarında kaz avlasın o...



Acaba Cem Yılmaz'ın Nusaybin'de villası olsaydı, koltuğunun altına havan mermisi alıp fotoğraf çeker miydi?



Diyarbakır annelerinin acısını görmeyip topluma sırtını dönene, millet de sırtını dönüyor.

Kucağında kaz heykeli ile duyarlı çevreci pozu kesip, üzerinde yaşadığımız coğrafyaya adını veren anaların feryadına sessiz kalan bu zırtabozun filmini mi izleyeceğim. Ana feryadına sağır olanın filmini ben de kör olur asla izlemem.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI