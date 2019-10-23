Kronik öksürükte ‘gece beslenmesi’ uyarısı

Uzun süreli öksürükte beslenmenin önemine dikkat çeken uzmanlar, “Gece yatmadan en az dört saat önceden her türlü yeme içme eylemi bitirilmeli. Meyve, kuruyemiş, çay ve kahve de öksürük nedeni olur” dedi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, 8 haftadan uzun süren öksürüğün "kronik öksürük" olarak tanımlandığını söyledi. Gerek, kronik öksürüğün üst solunum yolu enfeksiyonlarının yanı sıra, alerji ve reflü gibi mide rahatsızlıklarında da görülebildiğini aktardı. Mevsim geçişlerinde özellikle alerjisi bulunanlarda öksürüğün daha sık görüldüğüne işaret eden Gerek, "Öksürük değerlendirilirken mutlaka süresi, balgamlı olup olmadığı, gün içinde ortaya çıkış saatleri, şiddeti, tetikleyici faktörler ve eşlik eden diğer yakınmalar sorgulanmalıdır" dedi.



ALERJİK OLABİLİR



Prof. Dr. Gerek, astımın da kronik öksürüğün ikinci en sık nedeni olduğunu vurgulayarak, "Sadece mevsim geçişlerinde yoğun öksürük görülmesi, alerji ile ilgili bir problemin olduğunu gösterir. Kronik öksürük, Kulak Burun ve Boğaz, Alerji ve Göğüs Hastalıkları olmak üzere üç ayrı branş tarafından değerlendirilmesi gereken bir durumdur" diye konuştu.



KALORİFERLERİN YANINA SU KABI KOYUN



KRONIK öksürüğü bulunanların yaşadıkları ortama da dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Mustafa Gerek, "Hava sıcaklığındaki düşüşle birlikte evlerde kalorifer de yanmaya başlayacak. Eğer kuru bir ortam varsa bu da öksürüğü tetikler. Nem veren bir cihaz ya da kaloriferlerin üzerine bir su kabı koymak da kişileri rahatlatır" diye konuştu.



GECE SÜTÜ REFLÜYE YOL AÇIYOR



Çocuklarda kronik öksürüğün en sık nedenlerinin üst hava yolu viral enfeksiyonları ve öksürükle seyreden astım olduğunu anlatan Gerek, "Balgamlı öksürüğü olan çocukların aileleri büyük bir telaş içinde oluyor. Büyük çoğunluğunun yatmadan önce süt içen çocuklar olduğunu görüyoruz. Süt, midede reflüye yol açabiliyor. Mideden gelen asit ve yiyecek karışımı da çocuğun akciğerine kaçtığı zaman balgamlı öksürüğe sebep olabiliyor" dedi.



EN İYİ İLACI SU



Prof. Dr. Mustafa Gerek, öksürük tedavisinde en iyi ilacın su olduğunu vurguladı. Gerek, ıhlamur, kekik gibi doğal bitkilerle hazırlanan içeceklerin de tedaviye olumlu katkısı bulunduğunu söyledi.