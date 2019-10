Sağlıklı kışın sırrı turuncu ve yeşilde

Uzmanlar hastalıklara karşı vücut direncini artırmak için A, C, ve D vitamini açısından zengin bal kabağı, portakal, havuç, yeşil yapraklı sebzeler ve balığı öneriyor

Kış aylarıyla birlikte vücut metabolizmasının yavaşladığını ve kilo alımının da arttığını belirten Özel Egepol Hastanesi'nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Gözde Artan, sağlıklı beslenmenin ipuçlarını verdi. Bağışıklığı güçlendirmek için vitamin ve mineral açısından zengin olan mevsim sebze ve meyvelerinin tüketilmesinin önemli olduğunu söyleyen Artan, "Mevsimsel olarak zayıf düşen bağışıklık sistemi için A, C ve D vitamini açısından zengin olan portakal, havuç, bal kabağı, yeşil yapraklı sebzeler ve omega 3 içeren balık tüketimi her yaştan birey için artırılmalıdır" dedi. Mümkünse her öğünde sofrada olması gerekeler:

* Portakal, havuç bal kabağı

* Yeşil yapraklı sebzeler

* Balık

* Çiğ ceviz, badem, fındık



KİLO BAŞINA 30 ML SU İÇİLMELİ



Kış aylarında su tüketiminin artırılması gerektiğini de vurgulayan Gözde Artan, "Kış aylarında susama hissi de azalıyor. Oysa, vücudun suya olan ihtiyacı azalmıyor. Çay ve kahve içmek suyun yerini doldurmuyor. Tam tersine içerdiği kafein nedeniyle vücut su kaybına uğruyor. Günlük tüketim miktarının kilonuz çarpı 30 ml su kadar olması gerek. Yani 80 kiloluk bir birey ortalama 2 buçuk litre su içmelidir" dedi.



ÇOCUKLARI PAKETLİ GIDALARDAN UZAK TUTUN



Özellikle çocukların içinde katkı maddesi bulunan paketli gıdalardan uzak durması gerektiğinin de altını çizen Diyetisyen Gözde Artan sözlerine şöyle devam etti:

"Ana öğünlerin yanında ara öğünlerin tüketilmesi lazım. Çiğ olarak ceviz, badem ve fındık yenilmesini öneriyoruz. Ayrıca güzel havalarda çocuklar dışarıda aileleriyle birlikte etkinlikler yapmalı. Sebzelerin pişirme ve saklama koşulları da içerdiği vitaminleri kaybettirebiliyor. Portakal sıkmak yerine, portakalı soyarak yemek daha faydalı. Brokoliyi de çok haşlamadan tüketmek, içindeki vitaminlerin ölmesini engelliyor."