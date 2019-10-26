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Vergi borcu çıktı

Vergi borcu çıktı
Giriş Tarihi: 26.10.2019

Merhum işadamı 'ın ABD'de yaşayan oğlu 'ın, sanatçı 'e açtığı miras davası sürüyor. Davada bilirkişi raporu çıktı..

Merhum işadamı Akşit Togay'ın ABD'de yaşayan oğlu Berdan Togay'ın, sanatçı Nazan Öncel'e açtığı miras davası sürüyor. Davada bilirkişi raporu çıktı. Bilirkişi, Öncel'in oturduğu 1.5 milyon dolarlık villada inceleme yaptı. 3 şirketin bilgilerini ve hesapları inceledi. Babanın 1 milyon 50 bin lira vergi ve SGK borcu bulunduğunu açıkladı. Öncel'in 20 yıllık eşi Akşit Togay iki yıl önce evinde geçirdiği kalp krizi sonucu ölmüştü.

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