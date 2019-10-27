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Bu ne hal Nejat!

Bu ne hal Nejat!
Giriş Tarihi: 27.10.2019

Ünlü oyuncu , son görüntüsüyle hayranlarını şoke etti. Sakallarını ve saçlarını uzatan ünlü oyuncuyu sokaklarında görenler tanımakta güçlük çekti. Yıllardır yaşadığı 'te dostlarıyla bir araya gelen İşler'in moralsiz ve yorgun olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü oyuncu Nejat İşler, son görüntüsüyle hayranlarını şoke etti. Sakallarını ve saçlarını uzatan ünlü oyuncuyu Bodrum sokaklarında görenler tanımakta güçlük çekti. Yıllardır yaşadığı Gümüşlük'te dostlarıyla bir araya gelen İşler'in moralsiz ve yorgun olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

TUBA AYHAN

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