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Zeynep Harbiye’ye ayak bastı

Zeynep Harbiye’ye ayak bastı
Giriş Tarihi: 27.10.2019

’da ilk kez konser veren genç yorumcu , hareketli şarkılarıyla konser alanını adeta diskoya dönüştürdü

Yaklaşık 10 yıldır sürdürdüğü müzik kariyerinde bu yıl "Felaket" şarkısı ile çıkış yakalayan Zeynep Bastık, Harbiye Açıkhava'da muhteşem bir konser verdi. İki buçuk saatte 30'a yakın şarkı söyleyen Zeynep Bastık, Harbiye'yi adeta bir açık hava diskosuna çevirdi. Sanatçıyı, ilk kez çıktığı Harbiye Açıkhava'da Ezgi Mola, Enis Arıkan, Murat Dalkılıç, Ezgi Eyüboğlu, Deniz Akkaya ve Burcu Esmersoy gibi dostları yalnız bırakmadı.

SÜRPRİZ YAPTI

Performansına 'Yol' şarkısı ile başlayan Bastık, "O kadar heyecanlıyım ki, titriyorum. Bu kadar kalabalık olduğumuz, böyle göründüğümüz içim çok teşekkür ederim. Hayatım boyunca asla unutmayacağım bir gece" dedi. Zeynep Bastık, sözlerini kendisinin yazığı, müziğini ise Çağrı Telkıvıran ile birlikte besteledikleri 'Çukur' adlı şarkıyı ilk kez söyleyerek hayranlarına sürpriz yaptı.

EN BÜYÜK TEŞEKKÜR SEVGİLİYE

Gecede finale yakın bir teşekkür konuşması yapan Zeynep Bastık, bütün ekibine teşekkür ettikten sonra "En büyük teşekkür sevgilime. O olmasa bunların hiçbiri bu şekilde olmazdı. Bana inandığın içim teşekkür ederim Tolga Akış" dedi. 'Asla oturmak yok' diyerek herkesi dansa davet eden Zeynep Bastık, seyircilerin konser alanını terk etmemesi üzerine bis yaparak 'Bırakman Doğru Mu? Ve 'Felaket' şarkılarını yeniden seslendirdi.

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