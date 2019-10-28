Akrepli altın pasta

Lüks yaşamıyla yakından takip edilen sosyetik güzel Süreyya Yalçın, 44 yaşına giren eşi Ozan Baran’a sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi. Hazırlattığı pasta ise partiye damga vurdu

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, yine çok konuşulacak bir organizasyona imza attı! Yalçın, önceki akşam, Akrep burcu olan ve 44 yaşına giren eşi

Ozan Baran'a doğum günü partisi düzenledi. Çiftin, yakın dostlarının katıldığı partide şarkıcı Ferman Toprak ve eşi Hilal Toprak da göze çarpan isimler

arasındaydı. Lüks harcamalarıyla bilinen Yalçın'ın, eşi için hazırlattığı pasta ise geceye damga vurdu. Akrep motifli, altından tasarlanmış pastanın mumlarını üfleyen Baran, gecenin mimarı olan eşi Yalçın'a teşekkür etti.



'HİÇBİR ŞEYE DEĞİŞMEM'

Süreyya Yalçın eşine, "İyi ki doğdun sevgilim, neşem, yaşam gücüm. Seni çok seviyorum. El ele beraber, daha nice uzun senelerimiz olsun. Dünyadaki hiçbir şeye değişmem seni" diyerek duyguların dile getirdi.



DUDAK UÇUKLATAN BİR SERVETE SAHİP

Süreyya Yalçın, dünyanın en zenginleri listesine girmeyi başarmış iş adamı Faruk Yalçın'ın kızıdır. 1984 yılında dünyaya gelmiştir. Aziz Yıldırım'ın yeğenidir. Babasından kalan miras ile sık sık gündeme gelmektedir. 2016 yılında Hataylı iş adamı Ozan Baran ile evlenmiştir. Süreyya Yalçın'ın aylık faiz geliri 833 bin dolar. İddiaya göre; Süreyya Yalçın'ın bir bankada 100 milyon dolarlık bir hesabının olduğu belirtiliyor.



TARHAN ABDULLAHOĞULLARI