29 Ekim coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 96. yılında tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı. Ülkenin dört bir yanında törenler düzenlendi. Kutlamalara 7’den 70’e çok büyük bir kalabalık katıldı

İZMİR'DE Cumhuriyet'in 96'ncı yılı nedeniyle meydanlar kırmızı beyaza büründü. Binlerce İzmirli, ellerinde Türk bayraklarıyla alanları doldurdu. Törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer katıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından, 20.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda toplanılarak başlanan yürüyüşte binlerce vatandaş ellerindeki ay-yıldızlı bayraklarla eşsiz görüntüler oluşturdu. Fener alayına katılan İzmirliler, tezahüratlar ve marşlar eşliğinde coşku içinde Gündoğdu meydanına kadar yürüdü.



İZMİR'DEKİ Gündoğdu Meydanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve şehitler için rekor denemesi yapan performans sanatçısı Yunus İşçi, 24 saatlik canlı heykel gösterisi gerçekleştirdi.



ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "En büyük eserim" dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin 96'ncı kuruluş yıldönümü, kutlamaları gece de fener alayı ve konserlerle devam etti



VALİLİKTEN RESEPSİYON

İZMİR Valiliği tarafından Balçova Termal'de düzenlenen Cumhuriyet Resepsiyonu'nda, Vali Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve protokol ile birlikte geleneksel pasta kesme törenini gerçekleştirdi. Gecede Türk bayrakları eşliğinde 10. Yıl Marşı seslendirildi.



FENER ALAYINDA BİNLERCE KİŞİ BULUŞTU

İzmir'de akşam binlerce kişinin katılımıyla fener alayı düzenlendi.



2 BİN KİŞİ AYNI ANDA ZEYBEK OYNADI

İZMİR Ödemiş'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında 2 bin gönüllü aynı anda zeybek oynadı. Ödemiş Halk Eğitimi Merkezi tarafından Saraçoğlu Caddesi'nde düzenlenen zeybek gösterisine, üzerinde Atatürk'ün portresi ve imzası bulunan tişörtlerle katılan gönüllüler büyük alkış aldı.

MERT ALPDÜNDAR- ERCAN AKGÜN