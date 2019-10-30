TÜRKİYE’DE “Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir” kuralını devlet yönetimine yerleştiren, demokrasiyi taçlandıran ‘Cumhuriyet’in ilanının üzerinden 96 yıl geçti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu sosyal medyayı da etkiledi. İşte magazin dünyasının ünlü isimlerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları..

TÜRKİYE'DE "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" kuralını devlet yönetimine yerleştiren, demokrasiyi taçlandıran 'Cumhuriyet'in ilanının üzerinden 96 yıl geçti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu sosyal medyayı da etkiledi. İşte magazin dünyasının ünlü isimlerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları..



SONSUZA KADAR YAŞATACAĞIZ

TÜRK Sineması'nın Sultan'ı Türkan Şoray, Cumhuriyet Bayramı'nı sosyal medya hesabından da kutladı: Cumhuriyeti kurarak; bağımsız, özgür ve uygar bir ülkede yaşamamızı sağlayan, büyük önder Atatürk'ümüze ve silah arkadaşlarına minnet doluyuz. Cumhuriyet ruhuyla büyüdük, Cumhuriyetimize sahip çıkarak, koruyup sonsuza kadar yaşatacağız.



BAYRAĞIMIZIN GÖLGESİNDE

OYUNCU Doğa Rutkay, eşi Kerimcan Kamal ve ikiz bebekleriyle birlikte, bayrağımızın gölgesinde sımsıcak bir fotoğraf paylaştı. Rutkay, "Yaşasın Cumhuriyet!" yazdı.



İYİ Kİ BÖYLE BİR GÜNDE DOĞMUŞUM

ŞARKICI Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, 29 Ekim doğumlu. İşte paylaşımı: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet! Cumhuriyet kızıyım, iyi ki böyle bir günde doğmuşum.



TÖRENLERE KATILDI

İSTANBUL'DA yaşayan ve Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılan oyuncu Yavuz Seçkin, çekildiği fotoğrafı, "Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" notuyla paylaştı.



EŞİ VE ÇOCUKLARINI PAYLAŞTI

ÜNLÜ sunucu Esra Erol ile evli olan Ali Özbir, eşi ve iki çocuğunun fotoğrafını paylaşarak, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" yazdı.



BAKTIĞI YERE BAKMAK...

ATV'NİN fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da oynayan Oktay Kaynarca, Atatürk posterinin önünde çekildiği bir fotoğrafını paylaştı. Kaynarca, "Fotoğraf çekildiğim en yakışıklı... Baktığı yere bakmak..." notunu da düştü.



İDO'DAN ASKERLİK FOTOĞRAFI GELDİ

BEDELLİ askerlik yasasından faydalanan İbrahim Tatlıses'in oğlu şarkıcı İdo Tatlıses, geçtiğimiz hafta Tekirdağ'daki birliğine teslim olmuştu. İdo'nun ilk ziyaretçisi İbrahim Tatlıses'in menajeri Eyüp Kanat oldu. Eyüp Kanat'ın asker İdo Tatlıses ile çekilen fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.



GÜLŞEN, BAYRAMI SAHNEDE KUTLADI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Gülşen, önceki akşam Kıbrıs'taki bir otelde sahne aldı. Sahne öncesi beyaz elbisesiyle kameraların karşısına geçen şarkıcı "Oteldeki yabancı misafirler beni gelin zannettiler, tebrik edenler oldu" dedi. Cumhuriyet'in ilanıyla alakalı konuşan Gülşen,"Cumhuriyet kadını olarak böyle günlerde ve zamanlarda sahnede olmak çok güzel. Marşlar söyleyeceğiz, Cumhuriyet'e yakışır bir kutlama olacak" şeklinde konuştu.