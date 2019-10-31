10 yıl aradan sonra tiyatroya dönüyor

Usta oyuncu Nevra Serezli, 10 yılını verdiği tiyatroya dönmeye hazırlanıyor. 3 Ocak'ta Nedim Saban ve Erhan Yazıcıoğlu ile "Ağaçlar Ayakta Ölür" adlı oyunu sahnelemeye başlayacaklarını belirt

Usta oyuncu Nevra Serezli, 10 yılını verdiği tiyatroya dönmeye hazırlanıyor. 3 Ocak'ta Nedim Saban ve Erhan Yazıcıoğlu ile "Ağaçlar Ayakta Ölür" adlı oyunu sahnelemeye başlayacaklarını belirten Serezli, "10 yıl aradan sonra tekrardan tiyatro sahnesinde olmak heyecan verici. Oyun için gün saymaya başladık" dedi. Serezli, bir zamanların en popüler çocuk dizisi olan "Sihirli Annem" ile de yaz aylarında setlere döneceğini söyledi.