MALİ yine korkuttu

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki gece tekrar hastaneye kaldırıldı. Korkulacak bir şey olmadığını dile getiren doktor kardeşi Yeşim Erbil, “Abim her zaman sevenlerinin duası ile iyileşti. Bunu da en kısa sürede atlatacak inşallah” dedi

Usta sunucu Mehmet Ali Erbil, kalp yetmezliği nedeniyle önceki gece İstanbul'da bir hastanede yoğun bakıma alındı. Haberin dün sabah saatlerinde hızla yayılması üzerine ilk açıklama Erbil'in basın danışmanı Perim Özgeldi'den geldi. Özgeldi, "Ağır bir durum yok. Dün gece ağır bir yemek yediği için rahatsızlandı" dedi.



"ENDİŞELENMEYİN"



İkinci açıklama öğle saatlerinde Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşi Yeşim Erbil'den geldi. Prof. Dr. Erbil, "Abimin durumu iyi. Endişelenecek bir şey yok. Bir kalp spazmı geçirdi. Bu tip durumlarda hasta yoğun bakımda tutulur. Bu nedenle yoğun akımda. Şu an klinik durumu iyi çok şükür. Birkaç gün daha kalacak. İlginize teşekkür ederiz. Her zaman sevenlerinin duası ile iyileşti. Bunu da en kısa sürede atlatacak inşallah" ifadelerini kullandı.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI