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Aşkın karesi yoruma kapalı

Aşkın karesi yoruma kapalı
Giriş Tarihi: 2.11.2019

Usta oyuncu , sosyal medyaya kayıtsız kalamamış, geçtiğimiz hafta 'da hesap açmıştı. 15 bin takipçiye ulaşan İnanır, 20 yıllık hayat arkadaşı ve meslektaşı ile çekilmiş bir fotoğrafını da paylaştı.

Usta oyuncu Kadir İnanır, sosyal medyaya kayıtsız kalamamış, geçtiğimiz hafta Instagram'da hesap açmıştı. 15 bin takipçiye ulaşan İnanır, 20 yıllık hayat arkadaşı ve meslektaşı Jülide Kural ile çekilmiş bir fotoğrafını da paylaştı. Karenin altına kimse mesaj yazamadı, çünkü Kadir İnanır sayfasını yoruma kapattı.

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