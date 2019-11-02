Aşkın karesi yoruma kapalı

Usta oyuncu Kadir İnanır, sosyal medyaya kayıtsız kalamamış, geçtiğimiz hafta Instagram'da hesap açmıştı. 15 bin takipçiye ulaşan İnanır, 20 yıllık hayat arkadaşı ve meslektaşı Jülide Kural ile çekilmiş bir fotoğrafını da paylaştı.

Usta oyuncu Kadir İnanır, sosyal medyaya kayıtsız kalamamış, geçtiğimiz hafta Instagram'da hesap açmıştı. 15 bin takipçiye ulaşan İnanır, 20 yıllık hayat arkadaşı ve meslektaşı Jülide Kural ile çekilmiş bir fotoğrafını da paylaştı. Karenin altına kimse mesaj yazamadı, çünkü Kadir İnanır sayfasını yoruma kapattı.