‘Balkanlar’da atv rüzgarı!

ATV, en çok izlenen kanal olma unvanını yurt dışında da taşımaya devam ediyor. atv, reyting rekorları kıran dizileriyle yabancı izleyicilerin de gönlünü fethetmeye devam ederek Arnavutluk'un en başarılı distribütörü olarak anılıyor.

ATV, en çok izlenen kanal olma unvanını yurt dışında da taşımaya devam ediyor. atv, reyting rekorları kıran dizileriyle yabancı izleyicilerin de gönlünü fethetmeye devam ederek Arnavutluk'un en başarılı distribütörü olarak anılıyor. Tring TV'de Kimse Bilmez, Ağlama Anne ve Hercai; Vision Plus isimli televizyon kanalında ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Sen Anlat Karadeniz yayına başladı.



'HERCAİ', 22 ÜLKEDE



Sen Anlat Karadeniz, Kanal D Romanya'da kanal ortalamasının çok üzerinde performans göstererek kanalın genel izlenme oranını da büyük derece de arttırdı. atv'nin bir diğer dizisi Hercai ise şu anda Özbekistan (Sevimli TV) ve Arnavutluk (Tring TV) ülkelerinde yayın hayatına başladı. Ayrıca İspanya, Şili, Macaristan, Romanya başta olmak üzere 22 ülkeye daha satışı yapıldı