Çocuklar ortada kaldı

Geçtiğimiz Nisan ayında ikiz kız bebeklerini dünyaya getiren Pelin Akil, sosyal medya hesabından ameliyat olacağını duyurdu. Güzel oyuncu, “Emziriyorum, iki tane çocuğa kim bakacak? Kayınvalidem de aynı hastalıktan bıçak altına yatacak” diyerek dert yandı

Üç yıl önce meslektaşı Anıl Altan ile evlenen oyuncu Pelin Akil, dün sosyal medya hesabından duyurduğu haberle hayranlarını üzdü. Geçtiğimiz Nisan ayında ikiz kız bebekleri Alin ve Lina'yı dünyaya getiren Pelin Akil, çektiği videoyla ameliyat olması gerektiğini söyledi.



SAFRA KESESİNDE TAŞ



Safra kesesinde taş çıktığını, çok sancısı olduğunu belirten Akil, "Ancak emziriyorum. İki tane çocuğuma kim bakacak? Ben hangi arada ameliyat olacağım..." diyerek dert yandı. Kayınvalidesinin de safra kesesinde taş olduğunu ve önümüzdeki hafta Çarşamba günü bıçak altına yatacağını ifade eden Akil, "Ameliyat olursam çocuklarım ortada kalacak. Ne yapacağımı bilemiyorum" diyerek çaresizliğini dile getirdi.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI