‘İyi temizlenen kokoreç sıkıntı yaratmaz’

Gıda uzmanları; A, B12, B1, B2 gibi vitaminleri içeren kokoreci yerken, hijyenik koşulda hazırlanmış olmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti...

KİMİNİN vazgeçemediği, kimininse ön yargılı olduğu lezzet kokoreç, özellikle İzmirliler tarafından çok seviliyor. Farklı şehirlerde farklı şekilde yapılan kokoreç, İzmir'de domates ve bibersiz, sadece baharat atılarak tüketiliyor. Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, sakatatın içindeki A, B12, B1, B2 ve niyasin vitaminleri ile selenyum ve demir elementlerine dikkat çekti.



ÇİĞ SEBZEYLE TEMAS ETMESİN



Toprak, "Temizliğinin çok iyi yapılması gerekir. Tanıdık, bildik, güvenilir yerlerden tüketilmeli. Özellikle pişirilme tekniği çok önemli. Doğrudan ateşe maruz kaldığından içinde bulunan toksinler kanserojen etki yaratabilir. Özellikle çiğ sebzelerle çok fazla temas etmemesi gerekir. Kokoreç iyi temizlendiği ve güvenilir bir yerden yendiği sürece sıkıntı yaratmaz" dedi. İstanbul ve Ankara'da yapılan kokoreçlere göre daha az yağlı ve domates, biber gibi sebzelerin koyulmadığı İzmir kokoreci, kuzu bağırsağı ve mumbardan yapılıyor.



ÇOCUKLAR DİKKATLİ TÜKETMELİ



Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, "Kokorecin özellikle 0-3 yaş bebeklerde ve çocuklarda çok fazla tüketilmesi önerilmez. Çünkü bağışıklık sistemleri çok kuvvetli değildir. Yaşlı ve kolesterol problemi olan kişiler de mutlaka bir doktor kontrolünde tüketmelidir" şeklinde konuştu.