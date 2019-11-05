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Allah başımızdan eksik etmesin

Allah başımızdan eksik etmesin
Giriş Tarihi: 5.11.2019

Oyuncu ve sunucu , 40 yaşına bastı. Alp Kırşan'ın eşi , Instagram hesabından yaptığı romantik paylaşımla kutladı..

Oyuncu ve sunucu Alp Kırşan, 40 yaşına bastı. Kırşan'ın doğum gününü eşi Zeynep Kırşan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Fotoğrafa "İyi ki doğdun aşkım... Allah seni başımızdan eksik etmesin. Seni çok seviyoruz" notunu düşen Kırşan'ın gönderisine beğeni yağdı.

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