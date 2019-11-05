Şekersiz beslenmeyle 21 günde dengeli yaşam

Dengeli beslenmeyi yaşam tarzı haline getirmek herkes için kolay olmasa da Diyetisyen Melda Demiröz, 21 gün boyunca şekersiz belli bir program uygulanarak sağlıklı yaşama kolayca adım atılabileceğini vurguladı...

Bilimsel olarak bir davranışın bilinçaltımıza yerleşip alışkanlığa dönüşmesi 21 gün alıyor. Kişi herhangi bir programı 21 gün boyunca uyguladığında artık bu program alışkanlık haline geliyor. Diyetisyen Melda Demiröz, dengeli bir yaşam için uygulanacak şekersiz 21 günlük bir programın hayat kalitesini artırdığını ve sağlıklı bir yaşam sürmek için ilk adım olduğunu belirtti. Demiröz uygulanacak beslenme programı ile ilgili şu açıklamaları yaptı:



PROTEİN ALMALI



Kişi mutlaka protelin almalı. Az yağlı et, tavuk, balık, yumurta ve peynir gibi hayvansal proteinler yenebilir. Mercimek, nohut, kuru fasulye, siyah fasulye, maş fasulyesi gibi kurubaklagillerin de programda yeri var. Süt, yoğurt, peynir, kefir, ayran tüketebileceğiniz süt ürünleri arasında. 21 günlük programa bulgur, firik, esmer pirinç, tam buğday makarna, kinoa, karabuğday gibi tam tane tahılları da ekleyebilirsiniz. Sebze ve meyveleri mevsimine göre seçmek önemli.



SADECE 1 TATLI KAŞIĞI



Mevsim sebzelerini çiğ veya pişmiş olarak, meyveleri ise kuru meyveyi tercih ederek günde 2-3 porsiyon tüketebilirsiniz. Vücudun sağlıklı yağlardan alması için günde 1 avuç kadar badem, fındık, fıstık, ceviz, kabak çekirdeği gibi çiğ kuruyemişler veya zeytin, avokado, hindistan cevizi gibi doğal yağları tercih edebilirsiniz. Elbette tuz miktarını çok sınırlı şekilde kullanmak gerekiyor. Tatlı ihtiyacınız için ise 1 tatlı kaşığı bal veya pekmez ya da 2 kare (10 gr) bitter çikolataya izin var.



BUNLARDAN UZAK DURUN!



Demıröz, dengeli yaşam için uygulanacak 21 günlük programda uzak durulması gereken noktaları ise şöyle sıraladı:



Beyaz veya esmer şeker içeren hiçbir gıdayı tüketmemek gerekiyor. Program boyunca beyaz ekmekten, hamur işlerinden uzak durmalı. Börek, poğaça, bisküvi, kek, kurabiye gibi beyaz un içeren hiçbir yiyeceğin programda yeri yok. Alkol tamamen yasak. Günde 2.5-3.5 litre su içmek oldukça önemli. Elbette sağlıklı ve dengeli bir yaşam için sigaradan da uzak durmak şart. Günde 6-8 saatlik bir uyku ve en az 30 dakikalık tempolu bir yürüyüş dengeli yaşama adım atmak için etkili.