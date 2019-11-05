Sigara, boyun ağrısını tetikliyor

Boyun ağrısının toplumda sık görülen sağlık problemlerinden birisi olduğunu belirten Egepol Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hasan Şimşek, yaşamı boyunca her 3 kişiden birinin en az bir kez boyun ağrısından yakındığını söyledi.

Boyun ağrısının toplumda sık görülen sağlık problemlerinden birisi olduğunu belirten Egepol Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hasan Şimşek, yaşamı boyunca her 3 kişiden birinin en az bir kez boyun ağrısından yakındığını söyledi. Op. Dr. Hasan Şimşek, sigara ve diğer tütün mamüllerinin kullanılması, tekrarlayan zorlayıcı hareketler, ağır kaldırma, travma ve boyunun kötü kullanılması boyun fıtığı oluşmasını kolaylaştıran bazı faktörler olduğunu dile getirdi.