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Eski sevgilisini yalnız bırakmadı

Eski sevgilisini yalnız bırakmadı
Giriş Tarihi: 6.11.2019

İzmirli işadamı ’nın cenazesi ’ndeki törenin ardından toprağa verildi. Babasını son yolculuğuna uğurlayan ’yı, eski sevgilisi teselli etti

İzmir'de uzun yıllardır kuyumculuk yapan Sponza Ailesi'nin üyesi Enzo Sponza, hayatını kaybetti. Kentin tanınmış levanten iş insanı Enzo Sponza dün, Alsancak Katolik Kilisesi'nde yapılan ayinin ardından İzmir Paşaköprü Katolik Mezarlığı'na defnedildi. Ayinde İtalyan asıllı Enzo Sponza'nın çocukları Gabriele, Edwina ve Emmanuele Sponza ile eşi Ayşegül Sponza taziyeleri kabul etti.

SARILARAK TESELLİ ETTİ

Edwina Sponza ile bir dönem aşk yaşayan ve geçen yaz ayrılan eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay da cenazeye katıldı. Kutluay, Edwina Sponza'yı sarılarak teselli etti.

ERCAN AKGÜN

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