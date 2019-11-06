Arda Turan’la ettiği kavga sonrası hakim karşısına çıkan ve aylık kazancının bin lira olduğunu beyan eden popçu Berkay, 2 milyon 200 bin liraya otomobil satın aldı

Futbolcu Arda Turan ile bir eğlence mekanında ettiği kavgada burnu kırılan popçu Berkay Şahin, hakim karşısına çıktığında aylık gelirinin bin lira olduğunu söylemişti. Aynı Berkay, önceki gün tam 2 milyon 200 bin lira ödeyerek lüks bir otomobil satın aldı. Berkay; İstanbul Fulya'da bulunan, Teknik Direktör Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı'nın ortağı olduğu galeride Bentley marka bir araba beğendi. Hem eşi Özlem Ada Şahin'in hem de kendisinin lüks aracı olmasına rağmen bu arabadan vazgeçmeyen Berkay, 2 milyon 200 bin lira ödedi ve Bentley'in sahibi oldu.



DEĞİRMENİN SUYU NEREDEN!..



Kendisinin ve eşinin baş harflerinden oluşan 'BOS' plaka yaptıran popçu, yeni oyuncağının önünde ortaklar Erkan Özkaya ve Volkan Bahçekapılı ile birlikte poz verdi. Onun havalı pozunu görenler ise, "Mahkemede ayda bin lira kazanıyorum de sonra 2 trilyona araba al! Bu değirmenin suyu nereden geliyor, bir popçu bu kadar parayı nereden buluyor? Formülünü bize de söyle Berkay!" dediler.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI