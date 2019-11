Gripten korunmada düzenli uyku önemli

Beslenme ve Diyet Uzmanı Aybüke Kaymakcı, C vitamini tüketimi ile birlikte düzenli uykunun gripten korunmadaki en önemli etkenler olduğunu belirtti...

Beslenme ve Diyet Uzmanı Aybüke Kaymakcı, C vitamini tüketimi ile birlikte düzenli uykunun gripten korunmadaki en önemli etkenler olduğunu belirtti. Kaymakcı, C vitamininin, mandalina gibi meyvelerden alınmasının gribi önleme konusunda büyük fayda sağladığına dikkat çekerek, "Ayrıca nar da, çok güçlü bir bağışıklık sistemi koruyucusudur" dedi.



BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ GÜÇLENİR



Gripten korunmak için en önemli etmenlerden birinin de uyku düzeni olduğuna dikkat çeken Kaymakcı, "Bilimsel çalışmalarla kanıtlanan günlük 6-8 saatten az uyuyan bireylerin beden yorgunluğu daha fazla olur. O nedenle gripten korunmada C vitamini kullanımı kadar düzenli uyku da çok önemlidir. Bağışıklığı güçlendirir" şeklinde konuştu.