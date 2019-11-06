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‘İki bekar insan istediğini yapabilir’

‘İki bekar insan istediğini yapabilir’
Giriş Tarihi: 6.11.2019

Sunucu , 15 ay evli kalıp boşandığı ’ın, oyuncu ’la yakınlaştığı iddialarıyla ilgili ilk kez açıklama yaptı

İstanbul Nişantaşı'nda bir etkinlikte objektiflere yansıyan Burcu Esmersoy, bir dönem yaptığı spikerliği çok özlediğini, yakında yeni bir spor programı sunmaya başlayacağını söyledi. Esmersoy, eski eşi Berk Suyabatmaz'ın, oyuncu Berrak Tüzünataç ile yakınlaştığı iddialarına, "İki bekar insan istediğini yapabilir. Birlikte olup olmadıklarını bilmiyorum ama onların hayatına karışamayız. Ben Berrak'ı seviyorum ve tanıyorum ama beraber olmaları onlarla ilgili fikrimi olumsuz anlamda değiştirecek bir durum değil. Niye aramızda sorun olsun ki bu durum? İkisi de bekar insan" dedi.

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