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Kırmızı biberi tohumuyla beraber tüketin

Kırmızı biberi tohumuyla beraber tüketin
Giriş Tarihi: 6.11.2019

Günlük 2 adet kırmızı biberin vücudun kalsiyum, potasyum, mineral ve tuz ihtiyacını karşıladığını belirten Prof. Dr. , "Kırmızı biberi tohumuyla tüketin" dedi.

Günlük 2 adet kırmızı biberin vücudun kalsiyum, potasyum, mineral ve tuz ihtiyacını karşıladığını belirten Prof. Dr. Oğuz Özyaral, "Kırmızı biberi tohumuyla tüketin" dedi. Özyaral, nedenini şöyle açıkladı. Toz biber kullanacaksanız yemek kaşığının yarısı kadar kullanabilirsiniz. Kırmızı biberin tohumlarını mutlaka korumalıyız. Çünkü antioksidan ve C vitamini tohumdadır. Taze olmayan besinlerde C vitaminin kaçtığını söylüyorlar ama onun ayağı yok nereye gidecek, besinde durur. Kırmızı biberi tohumuyla beraber tüketmeliyiz.

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