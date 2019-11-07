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atv dizisine ödül yağdı

atv dizisine ödül yağdı
Giriş Tarihi: 7.11.2019

'nin düzenlediği 24. sahiplerini buldu. atv'nin Perşembe akşamlarına damga vuran dizisi 'Bir ', '' seçildi.

Magazin Gazeteciler Derneği'nin düzenlediği 24. Altın Objektif Ödülleri sahiplerini buldu. Turkuvaz Medya Grubu gecede 6 dizi, 1 program, 1 spiker, 5 haber ödülü olmak üzere toplam 13 ödülün sahibi oldu. atv'nin Perşembe akşamlarına damga vuran dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova', 'Yılın Dizisi' seçildi. Aynı diziden; En İyi Kadın Vahide Perçin, En İyi Erkek Kerem Alışık, Yılın Oyuncuları Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş oldu.

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