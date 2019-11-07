atv dizisine ödül yağdı

Magazin Gazeteciler Derneği'nin düzenlediği 24. Altın Objektif Ödülleri sahiplerini buldu. atv'nin Perşembe akşamlarına damga vuran dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova', 'Yılın Dizisi' seçildi.

Magazin Gazeteciler Derneği'nin düzenlediği 24. Altın Objektif Ödülleri sahiplerini buldu. Turkuvaz Medya Grubu gecede 6 dizi, 1 program, 1 spiker, 5 haber ödülü olmak üzere toplam 13 ödülün sahibi oldu. atv'nin Perşembe akşamlarına damga vuran dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova', 'Yılın Dizisi' seçildi. Aynı diziden; En İyi Kadın Vahide Perçin, En İyi Erkek Kerem Alışık, Yılın Oyuncuları Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş oldu.