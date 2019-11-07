Meme kanseri erkeklerde daha ölümcül

Ekol Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Attila El, meme kanserinin dünyada ve Türkiye’de çok sık görülen bir hastalık olduğunu belirterek her 7-8 kadından birinde görülebildiği gibi, erkeklerde bu oranın yüzde 1 olduğunu söyledi

Meme kanseri kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de görülebiliyor ve daha da ölümcül olabiliyor. Ekol Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Attila El, meme kanserinin dünyada ve Türkiye'de çok sık görülen bir hastalık olduğunu belirterek her 7-8 kadından birinde görülebildiği gibi, erkeklerde bu oranın yüzde 1 olduğunu söyledi. Hastalığın süt bezleri ve süt kanallarını oluşturan hücrelerden geliştiğini aktaran El, bu hastalığa hangi etkenlerin neden olduğunun kesin olarak bilinmediğini belirtti.



EN SIK 60 YAŞ CİVARI



Erkeklerde meme kanserinin etkilerinin daha tehlikeli olduğunu ifade eden El, "40 yaşından sonra, tüm kadınlar yıllık meme kontrollerini yaptırıyor iken, erkeklerin ailesel öyküsü olanlarda her ay kendi memelerini muayene etmeleri, yılda bir kez doktor kontrolü yaptırmaları uygun olacaktır. 60 yaş civarı erkek meme kanseri için en sık görülme dönemidir. Meme travması, yumurtalık hastalıkları, alkol, sigara tüketimi, obezite, aile öyküsü, düzensiz yaşam risk faktörlerini oluşturur. Kısaca erkek meme kanseri, kadınlarda görülen kansere göre daha tehlikeli ve daha ölümcüldür" dedi.



DÜZENLİ TÜKETMELİ



Düzenli sebze-meyve tüketimi, egzersiz, az yağlı gıdaların tüketilmesi, doktor kontrollerinin belirli aralıklar ile yapılmasının hastalık olasılığını azalttığına dikkat çeken Opd. Dr. Atilla El, sözlerini şöyle noktaladı: Kitle fark edildiği zaman, ultrason ve mammaografi, gerekirse ince iğne biyopsisi ile teşhise gidilmeli ve eğer kanser tanısı alırsa operasyona alınmalıdır. Meme koruyucu cerrahi kadın hastalarda başarı ile yapılabilirken, erkek meme kanserinde bu olasılık yoktur. Çünkü dokunun küçük olması ve meme başına yakın olması, genellikle geç teşhis konması nedeniyle, memenin total olarak alınarak, koltuk altı lenf bezlerinin de alınacağı bir operasyon gerekecektir. Ayrıca kemoterapi (ilaç tedavisi) ve radyoterapi (ışın tedavisi) tedaviye eklenecektir.



YILLIK KONTROL ŞART



Kanserleşen bir hücrenin, bir tümör oluşturması ile teşhis konabilecek duruma gelmesi arasındaki sürecin yıllar alabileceğini belirten Atilla El, "Genellikle 1 santimin üzerindeki kitleler kişi tarafından fark edilmesi olasıdır. Sert, düzensiz, hareketsiz, ciltteki yüzey pürtüklü veya içeri çekilmiş olması, meme cildinde ödem, şişlik, kızarıklık, memede kanlı akıntı, koltuk altında ele kitle gelmesi en sık görülen belirtilerdir.



HASTALIK GEÇ DÖNEMDE YAKALANIYOR



Sosyal medyada bunun irdelenmesi genellikle kadınlara yöneliktir. Bu sayede teknolojik imkanların da desteği ile erken dönemde hastalığın teşhisi başarı şansını artırmaktadır. Fakat bu olasılık erkekler için geçerli değildir. Erkeklerin konuya duyarlılığı olmaması, erkeklerde daha az görülmesi, yıllık kontrollerin yapılmaması sonucunda hastalık genellikle geç dönemde yakalanır ve tedavide zorluklara neden olur" şeklinde konuştu.

FATİH ŞENDİL