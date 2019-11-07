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Üçüncü evliliği de bitti

Üçüncü evliliği de bitti
Giriş Tarihi: 7.11.2019

Şarkıcı , 3 yıl önce evlendiği eşi ’tan tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. Taraflar birbirinden maddi-manevi tazminat ve nafaka talebinde bulunmadı. Odabaş, “Neden boşandığımızı ben de bilmiyorum” dedi

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, üç yıllık eşi Tuğrul Odabaş'tan tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. İstanbul 11. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş avukatlarıyla katıldı. Her iki taraf da maddi, manevi tazminat ve nafaka taleplerinin olmadığını belirttiler. "Barışma ihtimali olup olmadığına" yönelik soruya da "Yok" diye cevap veren tarafların, boşanmalarına karar verildi. Tuğrul Odabaş adliye çıkışı, "Neden boşandığımızı ben de bilmiyorum" derken, Işın Karaca ise, şunları söyledi:

CANINI YAKMAYIN, ÜZMEYİN

Hepimiz için hayırlısı. Dostum olarak kalacak. 25 yıllık arkadaşım, devam etmemesi mümkün mü? Tek ricam aynı şeyi yapmayın adama. Öyle yaratılan senaryolar, yok öyle şeyler. Can yakıcı olur. Anlaşamadık bitti işte. Üzmeyin adamı. Bu kadar net arkadaşlar.

ÇOCUKLUK ARKADAŞIYDI

İlk evliliğini 19 yaşında yapan Işın Karaca'nın bu evlilikten Arda Kıvanç adında bir oğlu var. İkinci evliliğini ise stilist, moda danışmanı olan Sedat Doğan ile 2011 yılında yaptı. Bu evlilikten Mia adında bir kızı oldu. Karaca, 2016 yılında ise çocukluk arkadaşı Tuğrul Odabaş'la evlendi.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI

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