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bilinç kaybına yol açabilir

Besin zehirlenmesi bilinç kaybına yol açabilir
Giriş Tarihi: 8.11.2019

Nöroloji Uzmanı Dr. Sema Targıt, bulantı, kusma, ishal, ateş gibi şikâyetlerinin bilindiğini, buna karşılık daha ağır vakalarda yaşanan nörolojik belirtilerin ise bilinmediğini söyledi

Nöroloji Uzmanı Dr. Sema Targıt, bulantı, kusma, ishal, ateş gibi zehirlenme şikâyetlerinin bilindiğini, buna karşılık daha ağır vakalarda yaşanan nörolojik belirtilerin ise bilinmediğini söyledi. Dr. Targıt,

El- ayak uyuşması,
Şaşkınlık hali,
Nefes almakta zorluk,
Çarpıntı,
Göz bebeklerinin büyümesi gibi şikâyetler

hastalanan kişinin çevresinde geç ve güç algılanır. Bunlar aslında çok önemli ve ağır zehirlenme belirtileridir" dedi. Ani başlayıp ilerleyen bu belirtilerde çok dikkatli olmak gerektiğini söyleyen Dr. Targıt, "Solunumun etkilendiği zehirlenmelerde hasta kişi kesinlikle kusturulmamalı, solunum yolu açık tutulmalı ve vakit kaybedilmeden 112 aranmalıdır" diye konuştu.

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