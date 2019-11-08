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Derin , kaygı bozukluğunu önlüyor

Derin uyku, kaygı bozukluğunu önlüyor
Giriş Tarihi: 8.11.2019

, sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazı. Vücudumuzun dinlendiği, tazelendiği önemli bir onarım süreci. Yetişkinler için normal uyku süresi ortalama 6-8 saat. Dinlenmemizi sağlayan uykunun derin uyku evresi yaşla birlikte azalıyor

Uyku, sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazı. Vücudumuzun dinlendiği, tazelendiği önemli bir onarım süreci. Yetişkinler için normal uyku süresi ortalama 6-8 saat. Dinlenmemizi sağlayan uykunun derin uyku evresi yaşla birlikte azalıyor. Diğer bir deyişle, yaş ilerledikçe uyku kalitesi kötüleşiyor. Nature Human BehaviourTrusted Source'de yayınlanan yeni bir çalışmada, uyku sorunları ile kaygı bozukluğu arasında bir bağlantı olduğu, uykusuz geçirilen gecelerin anksiyete olarak bilinen kaygı bozukluğunu yüzde 30 oranında arttırdığını gösteriliyor. Öte yandan uzmanlar, derin uykunun anksiyete tedavisinde de etkili olabileceğini belirtiyor.

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