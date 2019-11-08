Bensu Soral, rol aldığı İran yapımı Mes-i Aşk filminin çekimlerinin kendisini zorladığını söyledi. Çalışma ortamının çok zorlu olduğunu belirten güzel oyuncu, "Herkes İranlı olduğu için çok az Türkçe konuşan var. O yüzden anlaşamıyoruz." dedi
Bensu Soral, rol aldığı İran yapımı Mes-i Aşk filminin çekimlerinin kendisini zorladığını söyledi. Çalışma ortamının çok zorlu olduğunu belirten güzel oyuncu, "Film başlı başına çok zor. Ben de çok zorlanıyorum. Herkes İranlı olduğu için çok az Türkçe konuşan var. O yüzden anlaşamıyoruz. Ancak çok tatlılar, çok mütevaziler" dedi.
Ekip arkadaşları ile anlaşamıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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