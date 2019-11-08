Ekip arkadaşları ile anlaşamıyor

Bensu Soral, rol aldığı İran yapımı Mes-i Aşk filminin çekimlerinin kendisini zorladığını söyledi. Çalışma ortamının çok zorlu olduğunu belirten güzel oyuncu, "Herkes İranlı olduğu için çok az Türkçe konuşan var. O yüzden anlaşamıyoruz." dedi

Bensu Soral, rol aldığı İran yapımı Mes-i Aşk filminin çekimlerinin kendisini zorladığını söyledi. Çalışma ortamının çok zorlu olduğunu belirten güzel oyuncu, "Film başlı başına çok zor. Ben de çok zorlanıyorum. Herkes İranlı olduğu için çok az Türkçe konuşan var. O yüzden anlaşamıyoruz. Ancak çok tatlılar, çok mütevaziler" dedi.