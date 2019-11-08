Genç sevgili sorusu kızdırdı

Şarkıcı Göksel, yapttığı yürüyüş sırasında kendisinden yaşça küçük sevgilisi sorulunca sinirlendi. Göksel, "Bununla alakalı konuşmayacağım, yürüyüş yapmak istiyorum" diye muhabirleri tersledi

Şarkıcı Göksel, yapttığı yürüyüş sırasında kendisinden yaşça küçük sevgilisi sorulunca sinirlendi. "Bununla alakalı konuşmayacağım, yürüyüş yapmak istiyorum" diye muhabirleri tersleyen Göksel, "Hiçbir şey söylemediniz' şeklindeki sitemlere de "Göksel, yürüyüş yaptı, çok mutlu yazın" şeklinde karşılık verdi.