İstenmeyen gelin Tuvana

Bir dargın bir barışık sevgililer Tuvana Türkay ile Alper Potuk yollarını bu kez kesin olarak ayırdı. Ayrılığın ardındaki asıl sebebin ise Potuk’un annesinin, bu ilişkiye onay vermemesi olduğu iddia edildi

Oyuncu Tuvana Türkay ve Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'un geçtiğimiz günlerde sona eren ilişkisinin, Potuk'un ailesi yüzünden bittiği iddia edildi. Defalarca ayrılmalarına rağmen her seferinde dayanamayıp yine barışan ikili, iddialara göre bu kez yollarını kesin olarak ayırdı. Ayrılığa ise Alper Potuk'un annesi Yurdagül Potuk'un Türkay'ı 'istenmeyen gelin' ilan etmesinin neden olduğu öne sürüldü.



NİSPET Mİ YAPIYOR?



Öte yandan Tuvana Türkay'ın sosyal medya hesabından oldukça cüretkar pozlar paylaşması da "Tuvana hem Alper Potuk'a hem de kendisini istemeyen annesine bu şekilde meydan okuyor" şeklinde yorumlara neden oldu.

ŞENOL KANTÜRK