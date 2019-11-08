Ketojenik diyetin gizli tehlikelerine dikkat!

Kısa sürede kilo verdirmesi nedeniyle bir anda popüler hale gelen ketojenik diyet, özellikle uzun süreli ve bilinçsiz uygulanması halinde ürik asit birikiminden safra kesesinde taş oluşumuna, kabızlıktan vitamin yetersizliğine pek çok soruna yol açabiliyor

Günümüzde ince ve fit görünme isteğiyle çoğu kişi gerek arkadaş çevresinden gerekse internetten elde ettikleri bilgilerle sağlıklarını tehdit edebilecek diyet programları uygulayabiliyor. Son dönemde öne çıkan diyetlerden biri de ketojenik diyet. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz, giderek yaygınlaşmakta olan ketojenik diyetin doğrusu yanlışı bilinmeden uygulanmaya çalışıldığını söylüyor. ketojenik diyetin olumlu ve olumsuz yanlarını, kimlerin bu diyetten kaçınması gerektiğini anlatan Güleryüz, önemli uyarı ve önerilerde bulunuyor.



ÇIKIŞ NOKTASI EPİLEPSİ



İlk defa ketojenik diyeti öneren Dr. Russel Wilder 1921'de çocuklardaki epilepsi ataklarının tedavisi için bu diyeti kullandı. Yapılan çalışmalar sonunda da araştırmaya katılan çocuk hastaların yüzde 60'ında iyileşme veya atakların seyrinde azalma görüldü. O yıllardan günümüze kadar yapılan çalışmalarda da yine benzer sonuçlar elde edildi. Yani aslında ketojenik diyetin asıl çıkış noktasını, çocuk hastalarda epilepsi ataklarını azaltmak oluşturuyor.



KAVRULMAMIŞ OLMALI



Aslında gerçek ketojenik diyette günlük tüketilen yağ artırılırken, ortalama protein ve düşük karbonhidrat tüketiliyor. Vücudun metabolik olayları yaşayabilmesi için yüksek oranda yağ tüketilmesi gerekiyor. Tabii ki bu yağların sağlıklı yağlar olan kavrulmamış fındık, badem veya cevizden ya da zeytin, zeytinyağı, avokado, somon, yumurta gibi besinlerden alınması önem taşıyor. Ancak günümüzde ketojenik diyet, düşük karbonhidrat yüksek protein gibi anlaşılıyor.



KETOJENİK DİYETTE TÜKETEBİLECEĞİNİZ BESİNLER



Et, tavuk, balık, yumurta, peynir, domates, salatalık, yeşillikler, ıspanak, brokoli, lahana vb gibi karbonhidratı düşük sebzeler.



KETOJENİK DİYETTE KAÇINILMASI GEREKEN GIDALAR



Şeker ve şeker içeren her türlü gıda, nişastası yüksek olan kök sebzeler (patates, havuç vb), tahıllar (her türlü pirinç, mısır, ekmek vb), meyveler.



UZUN DÖNEM ETKİLERİ HALA BİLİNMİYOR



Kısa sürede kilo verdirmesi nedeni ile popülaritesi giderek artan ketojenik diyet, birtakım sağlık problemlerini de beraberinde getirebiliyor. Bunların en sık rastlananları şöyle:



- Yorgunluk, halsizlik, baş ağrısı ve ağız kokusuna neden olabiliyor.

- Düşük posalı ve yüksek proteinli beslenmek kabızlık sorununa yol açabiliyor.

- Diyet sırasında yetersiz sıvı alımı sonucu vücudun susuz kalması, kas krampları ve kalpte ritim bozuklukları gibi birçok yan etkiye neden olabiliyor.

- Meyve ve tahıl grubunun tüketiminin kalkması sonucu vitamin ve mineral kaybı olabiliyor, bağışıklık sistemi zayıflayıp hastalıklara yakalanma sıklığı artabiliyor.

- Ketojenik diyetle ilgili yapılan en uzun yapılan çalışmalar 6 aylık olup, uzun dönem ketojenik diyet yapmanın sonuçları hala bilinmiyor. Bazı çalışmalar uzun dönemde böbrek taşı ve safra taşı oluşumuna, ürik asit artışına ve kireçlenme gibi sağlık problemlerinin olabileceğini gösteriyor.



MUTLAKA UZMANA DANIŞIN



Ketojenik diyete başlanmadan mutlaka uzmana danışılması gerekiyor. Bu diyetle ilgili bir endokrinolog, beslenme uzmanı, psikolog ve egzersiz fizyoloğu arasında koordineli ekip çalışması önemli. Ketojenik diyete başlandıktan sonra klinik ve biyokimyasal bulgular devamlı kontrol edilmeli; düzenli kan ve idrar tahlilleri yaptırılmalı. YAŞLILAR, çocuklar, hamileler, emzirenler, insülin tedavisi alanlar ve daha önce metabolik bir hastalığı olanlar ise bu diyetten kesinlikle kaçınmalı.