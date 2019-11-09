Eski eş haberi üzmüş

Ünlü oyuncu Bade İşçil, eski eşi Malkoç Sualp'in oğlu Azur ile basketbol oynayan 15 yaşında çocuğu kötü kelimeler kullandığı için darp ettiği haberlerinin kendisini üzdüğünü söyledi

Ünlü oyuncu Bade İşçil, eski eşi Malkoç Sualp'in oğlu Azur ile basketbol oynayan 15 yaşında çocuğu kötü kelimeler kullandığı için darp ettiği haberlerinin kendisini üzdüğünü söyledi. İşçil, "Malkoç'u savunduğum tek nokta; durup dururken bir şey yapmayacağıdır. Karşısındaki çocuğun da hatası var diyemem, Malkoç'un tepkisi de bu olmamalıydı" dedi.