  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Eski eş haberi üzmüş

Eski eş haberi üzmüş

Eski eş haberi üzmüş
Giriş Tarihi: 9.11.2019

Ünlü oyuncu Bade İşçil, eski eşi 'in oğlu Azur ile basketbol oynayan 15 yaşında çocuğu kötü kelimeler kullandığı için darp ettiği haberlerinin kendisini üzdüğünü söyledi

Ünlü oyuncu Bade İşçil, eski eşi Malkoç Sualp'in oğlu Azur ile basketbol oynayan 15 yaşında çocuğu kötü kelimeler kullandığı için darp ettiği haberlerinin kendisini üzdüğünü söyledi. İşçil, "Malkoç'u savunduğum tek nokta; durup dururken bir şey yapmayacağıdır. Karşısındaki çocuğun da hatası var diyemem, Malkoç'un tepkisi de bu olmamalıydı" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Eski eş haberi üzmüş haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN