Gözde Kansu da maske taktı

İzmirli güzel oyuncu Gözde Kansu, lösemili çocuklara destek için 'Maskeni Tak' etkinliğine katıldı. Ünlü oyuncu ve sunucu, bir yakınının ameliyatı için geldiği hastanede refakatçi olarak kalırken lösemili çocuklar için yapılan etkinliğe de destek verdi

İzmir Özel Can Hastanesi'ne gelen İzmirli güzel oyuncu Gözde Kansu, lösemili çocuklara destek için 'Maskeni Tak' etkinliğine katıldı. Ünlü oyuncu ve sunucu, bir yakınının ameliyatı için geldiği hastanede refakatçi olarak kalırken lösemili çocuklar için yapılan etkinliğe de destek verdi. Kansu, hastane çocuk hekimleri Dr.Özlem Çakmak Yılmaz, Dr.Yunus Bayam Sezer, Dr.Nazmiye Aslı Sürgel, Dr.Ayda Haksever ve asistanları ile sosyal medyada "maskeni tak" çağrısında bulundu.