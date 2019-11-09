Günde ‘en fazla’ 2 buçuk kare!

Çikolata düşkünlüğü ile sağlıklı beslenmeyi bir arada götürmek isteyenlere, uzmanlar "günde 2 buçuk kare" önerisinde bulunuyor. İdeali ise 3 günde bir 20 gram kadar bitter çikolata tüketmek

Çikolata düşkünlüğü ile sağlıklı beslenmeyi bir arada götürmek isteyenlere, uzmanlar "günde 2 buçuk kare" önerisinde bulunuyor. Amerikan Kalp Derneği'ne göre, kadınlar için şekerden alınan enerjinin günlük maksimum 100 kalori, erkekler içinse 150 kalori olmalı.

Bu nedenle günde 25 gramdan (2,5 kare gibi) fazla çikolata tüketmemek gerekiyor. İdeali ise 3 günde bir 20 gram kadar bitter çikolata tüketmek