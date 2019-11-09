'İzmir’e aşığım'

Güzel oyuncu Gizem Karaca, evlendikten sonra yerleştiği İzmir’de yatırımlarına devam ediyor. Karaca önceki gün, eşi ile birlikte işlettiği Sahilevleri’ndeki kafesinin ikinci şubesini Mavişehir’de açtı

Evlendikten sonra İzmir'e yerleşen ünlü oyuncu Gizem Karaca, eşi Kemal Kürekçi ile birlikte huzur içinde yaşamaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Sahilevleri ve Mavişehir'de kafe işleten ünlü oyuncu Gizem Karaca, "İzmir'de çok mutluyum. Köy hayatı yaşıyorum resmen. Ailemi özledikçe ve iş görüşmelerimi yapmak için İstanbul'a gidiyorum. Ama hemen İzmir'i özlüyorum. Tekrar uçağa atlayıp İzmir'e geliyorum" dedi.



DÜN AÇILIŞ YAPTI



Gizem Karaca, oyunculuktaki başarısını eşiyle ticaret hayatında da devam ettiriyor. Eşi Kemal Kürekçi ile Sahilevleri'nde 'Casa de Costa' adlı bir mekan açan Karaca, müşterilerine dünya lezzetlerinden tatlar sunuyor. Çift önceki gün de kafelerinin ikinci şubesini Mavişehir'de açtı. Karaca, markanın şubeleşmesine hızla devam edeceklerini de söyledi.



ORGANİK TARIMA MERAK SARDI



Organik tarıma da merak saran Gizem Karaca, evinin bahçesinde yetiştirdiği meyve ve sebzelerle bizzat kendisi ilgileniyor. Bahçeye ilgisinin hobi düzeyinden çıktığını belirten güzel oyuncu, işlerini büyütmek için organik tarım yapabileceğini bu yüzden başka bir yer arayışına girdini söyledi.

FATİH ŞENDİL