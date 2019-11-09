Keyifler yerinde

Başarılı oyuncu Nergis Kumbasar, kızı Yasmin Erbil ile önceki gün alışveriş keyfi yaparken görüntülendi. Oldukça neşeli oldukları gözlenen anne kız, yemek molası sonrası alıverişe kaldıkları yerden devam etti.
Başarılı oyuncu Nergis Kumbasar, kızı Yasmin Erbil ile önceki gün alışveriş keyfi yaparken görüntülendi. Oldukça neşeli oldukları gözlenen anne kız, yemek molası sonrası alıverişe kaldıkları yerden devam etti.
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