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Keyifler yerinde

Keyifler yerinde
Giriş Tarihi: 9.11.2019

Başarılı oyuncu , kızı ile önceki gün alışveriş keyfi yaparken görüntülendi. Oldukça neşeli oldukları gözlenen anne kız, yemek molası sonrası alıverişe kaldıkları yerden devam etti.

Başarılı oyuncu Nergis Kumbasar, kızı Yasmin Erbil ile önceki gün alışveriş keyfi yaparken görüntülendi. Oldukça neşeli oldukları gözlenen anne kız, yemek molası sonrası alıverişe kaldıkları yerden devam etti.

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