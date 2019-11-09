Kişiye özel beslenme kemoterapi kadar önemli

İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin, kanser hastalarının kişiye özel beslenme kürleri olması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Sezgin, bu şekilde metabolizmanın güçlendirilirken kanser hücrelerinin aç bırakılarak daha kolay yok edildiğini belirtti

Kanser hastalarının aldıkları tıbbi tedavinin yanı sıra hastalıklarına uygun kişiye özel beslenme kürleri olması gerektiğini anlatan İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin, "Kanser hastalarının en büyük hatası 'alternatif tıp' diyerek doktor kontrolünde olmadan bitkisel tedavilere yönlenmek" dedi.



BİR AY ÖMÜR BİÇMİŞLER



Hollanda'da yaşayan ve 3 yıl önce kanser teşhisi konduktan sonra tedavi gören, ancak hastalığı geçen yıl nüksedince 'Yapılacak bir şey yok' denilerek evine gönderilen Cengiz Kaya (51), Prof. Dr. Sezgin'in uyguladığı beslenme programı ve kemoterapi tedavileri sayesinde 6 ay içinde 58 kilodan 68 kiloya çıktığını ve karaciğerine kadar yayılan kanserin yarı yarıya gerilediğini söyledi. Kaya'nın Hollanda'daki doktorlarının en fazla bir aylık bir yaşam süresi tanıdığına işaret eden Prof. Dr. Sezgin, "Hastamızda ciddi kilo kaybı ve kansere bağlı kaslarda erime başlamıştı. Tıbbi beslenme takviyeleri, bitkisel destek tedavileri ve tamamlayıcı tedavilerle organ oksijenlenmesi ve iştahını arttırıcı uygulamalar yaptık. Arkasından da hedefe yönelik düşük doz kemoterapi başladık. Altıncı aya geldik ve sarılığı düzeldi, karaciğerdeki kanser kitlelerini de önemli ölçüde tedavi ettik" dedi.



"SODA KANSER HASTASININ ÖMRÜNÜ KISALTIYOR!"



Kanser hastalarının en büyük hatasının alternatif tedaviler adı altında yanlış yönlendirmelerle hayatlarını tehlikeye atmak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Canfeza Sezgin, "Örneğin bikarbonat veya soda kanserin tedavisidir deniyor. Mümkün değil böyle bir şey. Yemek sodası kanser ilaçlarının etkisini bozuyor ve kanser hastasının daha erken ölümüne neden olduğu da çalışmalarla gösterildi" dedi.



KEMOTERAPİNİN YAN ETKİLERİNİ AZALTAN İÇECEK



Prof. Dr. Canfeza Sezgin, kanser tedavisi görenlerin yan etkilerden korunmak ve kemoterapiye bağlı hasarları azaltabilmek için tüketebileceği bir içecek tarifi de verdi: BIR bardak badem sütü veya su veya şeker hastalığı yoksa portakal suyu BIR fincan doğranmış elma veya armut veya muz BIR fincan çilek veya ahududu BIR çorba kaşığı badem veya ceviz veya fındık içi DÖRT yaprak taze nane 2 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil BIR tatlı kaşığı limon suyu BLENDIRDA karıştırıp yarısını sabah, yarısını akşam aç karnına tüketiyoruz.



SOFRANIZ RENGARENK OLMALI



Kanser hastalarının beslenmesinde sofranın renkli olmasını tavsiye ettiklerini anlatan Prof. Dr. Sezgin, şu önerilerde bulundu:



Kanser hastasının en önemli sorunu sindirimdir. Sebzelerin sindirimi de zordur ama mutlaka sofrada olmalıdır. Karışık sebze çorbaları et suyu ve tavuk suyu ile tüketilebilir.



Köftenin sindirimi daha kolay olduğu için kırmızı ette köfte tercih ediyoruz.



Süt alerjisi yoksa özellikle yoğurdu ve kefiri mutlaka sofrada bulunduruyoruz.



Ekmek yasaklaması kesinlikle yok, ama beyaz veya işlenmiş ekmek değil; tam tahıllı ekmekleri mutlaka soframızda tutacağız.