Nomofobi 15 dakikada bir telefona baktırıyor!

Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Adem Aydın, Türkiye'deki cep telefonu kullanıcılarının her 15 dakikada bir telefonuna baktığını ve günde yaklaşık 150 kez de telefonun yanında olup olmadığını kontrol ettiğini belirtti. Aydın, "Nomofobi; cep telefonu yanında olmayan kişinin huzursuz ve gergin olma durumudur. Bu durum özellikle çocuklarda daha yaygın şekilde görülüyor. Yaptığımız çalışmalarda da teknoloji bağımlılığı olan her 3 öğrenciden birinin ders başarısının daha düşük olduğunu tespit ettik. Bu durum her geçen gün daha da artıyor" dedi.



HEDEFSİZLİK DE ETKEN



Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Aydın, "Dünyada teknoloji bağımlılığının yaygınlığı yüzde 10'dur. Bu oran Türkiye'de, dünya ortalamasına çok yakın yani 9,7 seviyesindedir. Bu da her 10 kişiden birinin teknoloji bağımlısı olduğunu gösteriyor. Çin'de yüzde 11, Japonya'da ise yüzde 4 seviyesindedir. İşsizlik oranının yüksekliği, amaçsızlık, hedefsizlik, içe kapanıklık ve toplumdan soyutlanma arttıkça bu oran daha da artıyor" diye konuştu.