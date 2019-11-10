Direksiyon Ece’ye emanet

Baş başa akşam yemeği yiyen Ece Sükan ve sevgilisi Uğur Güven'in keyifleri yerindeydi. Çıkışta sevgilisinin arabasına geçen Ece Sükan, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı

Oyuncu ve model Ece Sükan, sevgilisi Uğur Güven ile önceki akşam Etiler'de bir restoran çıkışında görüntülendi. Baş başa akşam yemeği yiyen çiftin keyifleri yerindeydi. Çıkışta sevgilisinin arabasına geçen Ece Sükan, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı