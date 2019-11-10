  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Direksiyon Ece’ye emanet

Direksiyon Ece’ye emanet

Direksiyon Ece’ye emanet
Giriş Tarihi: 10.11.2019

Baş başa akşam yemeği yiyen ve sevgilisi 'in keyifleri yerindeydi. Çıkışta sevgilisinin arabasına geçen Ece Sükan, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı

Oyuncu ve model Ece Sükan, sevgilisi Uğur Güven ile önceki akşam Etiler'de bir restoran çıkışında görüntülendi. Baş başa akşam yemeği yiyen çiftin keyifleri yerindeydi. Çıkışta sevgilisinin arabasına geçen Ece Sükan, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Direksiyon Ece’ye emanet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN