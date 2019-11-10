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Gergin sevgili!

Gergin sevgili!
Giriş Tarihi: 10.11.2019

ve işletmeci aşkı tam gaz devam ediyor. İkili önceki akşam çıkışı görüntülendi. Küçükköse rahat tavırlar sergilerken, sevgilisi oldukça gerildi.

Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse ve işletmeci Alp Güler aşkı tam gaz devam ediyor. İkili önceki akşam Bebek Lucca çıkışı görüntülendi. Birlikte görüntü vermek istemeyen Alp Güler, sevgilisinden uzak dursa da araç içinde görüntülenmekten kurtulamadı. Küçükköse rahat tavırlar sergilerken, sevgilisi oldukça gerildi.

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