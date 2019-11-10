Konserini verip kaçtı!

Kenan Doğulu, geçtiğimiz akşam fizy İstanbul Müzik Haftası'nda Volkswagen Arena'da hayranlarıyla buluştu. 45 yaşındaki şarkıcı sahne performansıyla izleyenden tam not aldı.

Kenan Doğulu, geçtiğimiz akşam fizy İstanbul Müzik Haftası'nda Volkswagen Arena'da hayranlarıyla buluştu. 45 yaşındaki şarkıcı sahne performansıyla izleyenden tam not aldı. Konser sonrası aracının bulunduğu yerde basın mensuplarının beklediğini öğrenen Kenan Doğulu, başka bir kapıdan çıkış yaptı. Geçtiğimiz günlerde küs olduğu eşi Beren Saat'le tekrar barışan Doğulu'nun, muhabirlerin bu yönde soracakları sorulardan kaçtığı tahmin ediliyor.