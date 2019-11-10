  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Konserini verip kaçtı!

Konserini verip kaçtı!

Konserini verip kaçtı!
Giriş Tarihi: 10.11.2019

Kenan Doğulu, geçtiğimiz akşam fizy 'nda 'da hayranlarıyla buluştu. 45 yaşındaki şarkıcı sahne performansıyla izleyenden tam not aldı.

Kenan Doğulu, geçtiğimiz akşam fizy İstanbul Müzik Haftası'nda Volkswagen Arena'da hayranlarıyla buluştu. 45 yaşındaki şarkıcı sahne performansıyla izleyenden tam not aldı. Konser sonrası aracının bulunduğu yerde basın mensuplarının beklediğini öğrenen Kenan Doğulu, başka bir kapıdan çıkış yaptı. Geçtiğimiz günlerde küs olduğu eşi Beren Saat'le tekrar barışan Doğulu'nun, muhabirlerin bu yönde soracakları sorulardan kaçtığı tahmin ediliyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Konserini verip kaçtı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN