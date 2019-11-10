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Zil zurna işler!

Zil zurna işler!
Giriş Tarihi: 10.11.2019

Yıllar önce alkol yüzünden ölümün kıyısına kadar gelen oyuncu , sağlığıyla kumar oynamaya devam ediyor. Önceki gece elinde içki şişeleriyle zil zurna sarhoş halde gazetecilere yakalanan İşler, umursamaz tavırlarıyla dikkat çekti

Geçirdiği rahatsızlıktan sonra sosyal hayata fazla katılmayan oyuncu Nejat İşler, İstanbul'da bir zamanlar müdavimi olduğu Cihangir'de önceki akşam zil zurna sarhoş objektiflere yakalandı. Eski günlerini aratmayan İşler, kendisi için yasak olan sigara ve alkolü gece boyunca elinden düşürmedi. Nejat İşler birkaç yıl önce septik şok nedeniyle hastaneye kaldırılmış, uzun süre komada kalmış, 3 ay sonra da taburcu olmuştu. Hastalık nedeniyle üç parmağının ucu kesilen Nejat İşler'e doktorları sigara ve alkol yasağı getirmişti.

KIZ ARKADAŞINI UNUTTU

Gece boyunca mekanda bir kadın arkadaşıyla sarmaş dolaş eğlenen İşler, eğlencenin ilerleyen saatlerinde alkolün de etkisiyle iyice dağıttı. Mekan çıkışında gazetecileri karşısında gören oyuncu, kadın arkadaşını da geride bırakarak tek başına bindiği taksiyle Asmalımescit'e giderek eğlencesine devam etti.

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