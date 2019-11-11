Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümünde ülkenin dört bir yanında anma törenleri düzenleniyor. Atatürk’ün ebediyete intikalinin 81. yıldönümünde ünlüler de sosyal medyadan duygularını paylaştı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümünde ülkenin dört bir yanında anma törenleri düzenleniyor. Ünlü isimlerde sosyal medya hesaplarından 10 Kasım paylaşımlarında bulundu.
BETÜL DEMİR
ATAM izindeyiz. Işığın her zaman yüreklerimizi aydınlatacak. Açtığın yolda gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim.
ALİŞAN
10 Kasım Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 81. yıldönümünde saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz.
LALE CANGAL
SONSUZ aşk ve özlemle anıyorum. Her sene saat 09:05 de boğazım düğüm düğüm. Sonsuza dek saygı ile anıyoruz.
UMUT AKYÜREK
TÜRKİYE Cumhuriyeti nin kurucusu büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi saygı ve rahmetle anıyorum. Bu millet sana minnettardır. Fikirlerinle, cesaretinle, eserlerinle KALBİMİZDESİN
Oktay KAYNARCA
RUHUN şad olsun atam.. Her daim sonsuza kadar yolun yolumuzdur.
NİDA ALADAĞ
Sonsuz aşk ve özlemle... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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