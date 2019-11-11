Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümünde ülkenin dört bir yanında anma törenleri düzenleniyor. Atatürk’ün ebediyete intikalinin 81. yıldönümünde ünlüler de sosyal medyadan duygularını paylaştı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümünde ülkenin dört bir yanında anma törenleri düzenleniyor. Ünlü isimlerde sosyal medya hesaplarından 10 Kasım paylaşımlarında bulundu.



BETÜL DEMİR

ATAM izindeyiz. Işığın her zaman yüreklerimizi aydınlatacak. Açtığın yolda gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim.





ALİŞAN

10 Kasım Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 81. yıldönümünde saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz.



LALE CANGAL

SONSUZ aşk ve özlemle anıyorum. Her sene saat 09:05 de boğazım düğüm düğüm. Sonsuza dek saygı ile anıyoruz.



UMUT AKYÜREK

TÜRKİYE Cumhuriyeti nin kurucusu büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi saygı ve rahmetle anıyorum. Bu millet sana minnettardır. Fikirlerinle, cesaretinle, eserlerinle KALBİMİZDESİN



Oktay KAYNARCA

RUHUN şad olsun atam.. Her daim sonsuza kadar yolun yolumuzdur.

NİDA ALADAĞ