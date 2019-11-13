Modada buluştular

Türk deri sektörüne yeni tasarımcıların kazandırılması amacıyla İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) bünyesinde, Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlenen 5. Detay Deri ve Deri Ürünleri Tasarım Yarışması'nın kazananları ödüllendirildi

Türk deri sektörüne yeni tasarımcıların kazandırılması amacıyla İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) bünyesinde, Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlenen 5. Detay Deri ve Deri Ürünleri Tasarım Yarışması'nın kazananları ödüllendirildi. Deri sektöründe katma değerli ihracatı daha da artırmak için yapılan yarışmaya moda ve cemiyet hayatının önemli isimleri katıldı. Yarışmanın dereceye girenleri bakanlığın tercihi ile yurt dışı eğitim ile ödüllendirilecek.