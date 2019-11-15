Onun arabası var

Şarkıcı Demet Akalın, eski eşi Okan Kurt ve kızları Hira önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Daha önce aldıkları oyuncak ev ile gündem olan Demet Akalın, bu sefer de kızına akülü araba aldı.

Şarkıcı Demet Akalın, eski eşi Okan Kurt ve kızları Hira önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Daha önce aldıkları oyuncak ev ile gündem olan Demet Akalın, bu sefer de kızına akülü araba aldı. Arabasını kullanarak alışveriş merkezinden çıkan Hira dikkatleri üzerine çekerken, anne ve babasının da mutluluğu gözlerinden okunuyordu.